Всеукраинское собрание депутатов от Социалистической партии Украины

21:53, 20 мая 2006
Политика
382

11-00 - Состоится Всеукраинское собрание депутатов от Социалистической партии Украины. Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз выступит с докладом об общих принципах организации работы членов СПУ, избранных в представительские органы власти, городскими, поселковыми и сельскими председателями, и взаимодействии партийных комитетов с партийными группами в местных советах.  По завершении - брифинг лидера СПУ А.Мороза (Дворец "Украина",  ул. Красноармейская, 103, станция метро  “Дворец "Украина").

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter