11-00 - Состоится Всеукраинское собрание депутатов от Социалистической партии Украины. Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз выступит с докладом об общих принципах организации работы членов СПУ, избранных в представительские органы власти, городскими, поселковыми и сельскими председателями, и взаимодействии партийных комитетов с партийными группами в местных советах. По завершении - брифинг лидера СПУ А.Мороза (Дворец "Украина", ул. Красноармейская, 103, станция метро “Дворец "Украина").