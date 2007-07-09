Должны ли в августе подняться коммунальные тарифы?

Представитель блока «Рух-Украинская Правица» от Украинской народной партии Евгений ЖОВТЯК призвал Секретариат Президента, Генеральную прокуратуру и СНБО взять под контроль ценовую политику правительства в предвыборное время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, так прокомментировал Е.ЖОВТЯК сообщение первого заместителя министра экономики Сергея РОМАНЮКА об очередной волне подорожания жилищно-коммунальных услуг с конца августа этого года якобы в связи с ростом цен на энергоносители и повышением уровня минимальной зарплаты.

«Экономических оснований для «летнего» роста коммунальных расходов нет. Правительство может допустить искусственный рост тарифов только с одной целью – для пополнения предвыборных фондов для финансирования пропагандистской деятельности Партии регионов и ее партнеров по кризисной коалиции», - считает Е.ЖОВТЯК.

По его словам, «наблюдается интересная предвыборная стратегия «бело-голубых»: в то время как первые лица правительства на всех каналах кричат о своих социальных успехах, работники второго эшелона отдуваются на брифингах перед СМИ за увеличение цен и коммунальных тарифов, мол премьер ЯНУКОВИЧ здесь ни при чем». Поэтому политик призывает «Секретариат Президента, Генпрокуратуру и СНБО взять под контроль ценовую политику правительства в предвыборное время, чтобы не допустить повторения ситуации 2004 года, когда социальный популизм ЯНУКОВИЧА привел к обнищанию большинства граждан Украины».