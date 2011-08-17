Эксперт подозревает, что в штабе Яценюка вчера пили шампанское

Политический эксперт, глава центра «Третий сектор» Андрей ЗОЛОТАРЕВ допускает, что объединение «Сильной Украины» с Партией регионов может означать начало борьбы за контроль над Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции на тему «Слияние и поглощение полититческих структур перед выборами».

«Рекомендую внимательно следить за процессами в Партии регионов. Очевидно, начинается борьба за контроль над партией. Такое вхождение ТИГИПКО - это ведь не просто обещание премьерского поста, десяти мандатов в проходной части, десяти мажоритарных округов. Очевидно, можем говорить о попытке бархатного рейдерского перехвата руководства Партии регионов», - сказал А.ЗОЛОТАРЕВ.

По словам эксперта, с точки зрения избирателя, решение лидера «Сильной Украины», вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО выглядит «нехорошо».

«Люди видели в нем альтернативу ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧУ во время избирательной кампании 2010 года. В этой ситуации будет большое разочарование и переток избирателей», - сказал он.

По мнению А.ЗОЛОТАРЕВА, от объединения двух партий выиграет лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Очевидно, вчера вечером могли поднять бокал шампанского в штабе Арсения ЯЦЕНЮКА, поскольку процентик-другой от этой политической сделки молодой «фронтовик» получил», - сказал эксперт.

Он также отметил как негатив тот факт, что вопрос об объединении двух партий был решен кулуарно.

В то же время А.ЗОЛОТАРЕВ считает, что с точки зрения бизнеса С.ТИГИПКО совершил выгодную сделку. «Как бизнесмен он умеет считать, он совершил очень выгодную сделку - он слил теряющий свою политическую капитализацию актив, получив вполне очевидные выгоды», - сказал эксперт.

«Год назад в ТИГИПКО многие видели чуть ли не украинского БАЛЬЦЕРОВИЧА (Лешек БАЛЬЦЕРОВИЧ - организатор и идейный вдохновитель польских экономических реформ - преобразования страны с плановой экономикой в страну с рыночным хозяйством - УНИАН), реформатора, но на самом деле из ТИГИПКО получился украинский ЧУБАЙС», - сказал он.

Эксперт также не исключил, что С.ТИГИПКО было обещано премьерское кресло.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, он отметил, что люди устали от ситуации, когда нет ни настоящих левых, ни настоящих реформаторов.

«Люди начинают рассматривать политику как большой цирк, где политики по необходимости меняют имиджи, и смена декорации преследует только одну цель - удовлетворение своих корыстных интересов», - сказал А.ЗОЛОТАРЕВ.

По мнению эксперта, как следствие, увеличивается количество тех, кто или не участвует в выборах, или голосует против всех.

В свою очередь, руководитель компании «Research & Branding Group» Евгений КОПАТЬКО отметил, что решение С.ТИГИПКО об объединении с Партией регионов было ожидаемым.

«Переговоры велись не один день, об этом косвенно свидетельствует то, что ТИГИПКО сосредоточился на деятельности Кабинета министров, а о партийной жизни не было слышно уже погода», - сказал он.

Как считает Е.КОПАТЬКО, это предварительные шаги, направленные на то, чтобы в будущем влиять на конфигурацию тех политических сил, которые являются достаточно рейтинговыми.