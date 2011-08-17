Депутат, которого выгнали из ПР, угрожал убить губернатора?
Прокуратуре передали запись
Депутат Першотравневого районного совета Черновцов, которого на днях исключили из Партии регионов, Юрий ЯКУБОВСКИЙ угрожал убийством председателю Черновицкой облгосадминистрации, заместителю Черновицкого городского председателя и председателю Першотравневого райсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ, который 16 августа в отношении Ю.ЯКУБОВСКОГО возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении служебного лица).
«В прокуратуру с заявлениями обратились упомянутые должностные лица. В августе ЯКУБОВСКИЙ угрожал должностным лицам по телефону, один разговор записан на диктофон», - сказал прокурор.
По словам П.КОВАЛЯ, депутат райсовета также угрожал работникам психиатрической больницы, в которой работал до июля этого года руководителем подразделений, в частности, он явился в больницу в каске, с ножом и угрожал убийством.
«ЯКУБОВСКИЙ задержан, в его доме проведен обыск. Во время обыска была найдена каска, китайский нож и зарегистрированный карабин СКМ. Однако регистрация карабина последние два года не продлевалась. В свое время ЯКУБОВСКИЙ работал в спецподразделении, откуда уволился в звании подполковника», - сообщил прокурор Буковины.
По его словам, в разговоре, записанном на диктофон, Ю.ЯКУБОВСКИЙ грозился «кончить» губернатора.
Прокурор зачитал отрывок этой записи: «Я его лишу всего, я его лишу жизни. Разрушу весь его мир. У меня только сейчас ребята в Приднестровье укрепятся – и всё. Подойдём с ребятами утром тихо к его дому, из гранатомёта как за...(нецензурно) по его дому. Потом вытащим всех, кто остался в живых. А потом я его буду мучить и катувать. Вой будет страшный. Я совершенно адекватный, при здравом уме и трезвой памяти. Я солдат. Он может ставить два кольца охраны вокруг своего особняка и просить ХАРАБАРУ (начальника УМВД в Черновицкой области) выставить охрану. Он всё равно никуда не денется. Кончу я его».
П.КОВАЛЬ отметил, что однозначно трактует эти слова как безусловную угрозу убийства.
В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, прокурор не сообщил о мотивах угроз депутата. «Я дал команду следователю обязательно назначить судебно-психиатрическую экспертизу подозреваемого. Его действия являются неадекватными. Судя по записям, не исключено, что что-то неладно с его психическим состоянием», - отметил прокурор.
После пресс-конференции, на улице возле здания областной прокуратуры к журналистам подошла женщина, которая представилась женой Ю.ЯКУБОВСКОГО. Узнав, что имеет дело с прессой, она категорически отказалась дать комментарий по поводу ареста мужа. «Все комментарии будут после того, как я встречусь со следователем», - заявила она.
Как сообщил УНИАН председатель Черновицкой городской организации Партии регионов Георгий ХОДОРОВСКИЙ, Ю.ЯКУБОВСКИЙ из партии был исключен 12 августа на расширенном заседании совета городской организации партии совместно с фракциями Партии регионов в Черновицком городском и Першотравневом районном в Черновцах советах.
«Руководствуясь Законом Украины "Об объединениях граждан", п.3.7, п.3.8 устава Партии регионов, большинством голосов его членство в Партии регионов было прекращено», - заявил Г.ХОДОРОВСКИЙ. В то же время он уклонился от ответа, что стало реальной причиной исключения депутата из партии.