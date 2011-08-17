Депутат, которого выгнали из ПР, угрожал убить губернатора?

Депутат Першотравневого районного совета Черновцов, которого на днях исключили из Партии регионов, Юрий ЯКУБОВСКИЙ угрожал убийством председателю Черновицкой облгосадминистрации, заместителю Черновицкого городского председателя и председателю Першотравневого райсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ, который 16 августа в отношении Ю.ЯКУБОВСКОГО возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении служебного лица).

«В прокуратуру с заявлениями обратились упомянутые должностные лица. В августе ЯКУБОВСКИЙ угрожал должностным лицам по телефону, один разговор записан на диктофон», - сказал прокурор.

По словам П.КОВАЛЯ, депутат райсовета также угрожал работникам психиатрической больницы, в которой работал до июля этого года руководителем подразделений, в частности, он явился в больницу в каске, с ножом и угрожал убийством.

«ЯКУБОВСКИЙ задержан, в его доме проведен обыск. Во время обыска была найдена каска, китайский нож и зарегистрированный карабин СКМ. Однако регистрация карабина последние два года не продлевалась. В свое время ЯКУБОВСКИЙ работал в спецподразделении, откуда уволился в звании подполковника», - сообщил прокурор Буковины.

По его словам, в разговоре, записанном на диктофон, Ю.ЯКУБОВСКИЙ грозился «кончить» губернатора.

Прокурор зачитал отрывок этой записи: «Я его лишу всего, я его лишу жизни. Разрушу весь его мир. У меня только сейчас ребята в Приднестровье укрепятся – и всё. Подойдём с ребятами утром тихо к его дому, из гранатомёта как за...(нецензурно) по его дому. Потом вытащим всех, кто остался в живых. А потом я его буду мучить и катувать. Вой будет страшный. Я совершенно адекватный, при здравом уме и трезвой памяти. Я солдат. Он может ставить два кольца охраны вокруг своего особняка и просить ХАРАБАРУ (начальника УМВД в Черновицкой области) выставить охрану. Он всё равно никуда не денется. Кончу я его».

П.КОВАЛЬ отметил, что однозначно трактует эти слова как безусловную угрозу убийства.

В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, прокурор не сообщил о мотивах угроз депутата. «Я дал команду следователю обязательно назначить судебно-психиатрическую экспертизу подозреваемого. Его действия являются неадекватными. Судя по записям, не исключено, что что-то неладно с его психическим состоянием», - отметил прокурор.

После пресс-конференции, на улице возле здания областной прокуратуры к журналистам подошла женщина, которая представилась женой Ю.ЯКУБОВСКОГО. Узнав, что имеет дело с прессой, она категорически отказалась дать комментарий по поводу ареста мужа. «Все комментарии будут после того, как я встречусь со следователем», - заявила она.

Как сообщил УНИАН председатель Черновицкой городской организации Партии регионов Георгий ХОДОРОВСКИЙ, Ю.ЯКУБОВСКИЙ из партии был исключен 12 августа на расширенном заседании совета городской организации партии совместно с фракциями Партии регионов в Черновицком городском и Першотравневом районном в Черновцах советах.

«Руководствуясь Законом Украины "Об объединениях граждан", п.3.7, п.3.8 устава Партии регионов, большинством голосов его членство в Партии регионов было прекращено», - заявил Г.ХОДОРОВСКИЙ. В то же время он уклонился от ответа, что стало реальной причиной исключения депутата из партии.