Прокурор решил, что Тимошенко просто нечего было возразить Ющенко

В Генеральной прокуратуре считают, что у экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не возникло на сегодняшнем заседании суда никаких вопросов к бывшему Президенту Виктору ЮЩЕНКО в связи с его «прямыми и обоснованными» показаниями.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

В частности, в ГПУ отметили, что государственный обвинитель Михаил ШОРИН во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО, сказал по поводу показаний свидетеля В.ЮЩЕНКО, что «позиция этого свидетеля по газовым вопросам известна, и сегодня он подтвердил свои показания, которые давал на стадии досудебного следствия».

«Эти показания были более расширены и четкие, также он ответил на вопросы стороны обвинения», - отметил М.ШОРИН.

«Следует отметить, что ответы на вопросы были прямые и обоснованные, поэтому никаких вопросов со стороны защиты и самой обвиняемой не было», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, будет ли допрошен кто-либо с российской стороны по делу Ю.ТИМОШЕНКО, М.ШОРИН сказал: «В суд вызываются свидетели, которые могут дать те или иные показания относительно происходивших событий. Согласно перечню свидетелей, никто с российской стороны не вызывался. Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и власти, поэтому сторона обвинения не намерена допрашивать представителей из России».

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании суда Ю.ТИМОШЕНКО отказалась задавать вопросы В.ЮЩЕНКО, который допрашивался в качестве свидетеля по делу о газовых контрактах с Россией 2009 года.

В частности, когда председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ спросил у Ю.ТИМОШЕНКО, есть ли у подсудимой вопросы к свидетелю В.ЮЩЕНКО, она сказала: «Я не буду задавать вопросы, потому что не хочу, чтобы в этом суде судили Помаранчевую революцию. Я не хочу, чтобы здесь были склоки, выяснения отношений между бывшими Президентом и премьер-министром. То, что сказал ЮЩЕНКО, пусть останется на его совести».

Эти слова присутствующие в зале депутаты от «БЮТ-Батькивщины» встретили аплодисментами, после чего Ю.ТИМОШЕНКО добавила: «Не хочу радовать Банковую».