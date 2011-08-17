Ющенко: договор Тимошенко-Путина экономически объяснить невозможно

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО имела личную политическую заинтересованность, подписывая газовые соглашения в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Печерского райсуда Киева после завершения допроса в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, что она заинтересована была политически. Потому что соглашение 2009 года 19 января экономически объяснить невозможно. Аргументов вы не найдете. Почему асимметрично поднимается цена на газ самая большая в Европе, почему не трогают, например, тарифную ставку. А директивами премьер-министра и Президента предусмотрено было обратное – симметрично поднимать, поднимается цена на газ. Почему так сделано, не знаю. И таких деталей есть очень много», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он заметил, что 2009 год был, безусловно, годом политическим, и Россия имела знаковый интерес к проведению политических выборов в Украине, потому что Украина, когда бы это ни было, всегда будет первым внешнеполитическим вопросом России.

«И поэтому, безусловно, газовое соглашение 2009-го избирательного президентского года имеет колоссальный политический контекст, что, собственно говоря, и привело к дискредитации этих принципов и принципов, которые предварительно были разработаны», - отметил В.ЮЩЕНКО.