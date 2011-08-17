Ющенко думает, что страна 10 лет с таким соглашением не проживет

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что газовые договоренности 2009 года между премьер-министрами Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ носили политический характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Печерского райсуда Киева после завершения допроса в качестве свидетеля по «газовому» делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, что одной из миссий суда должно быть не только установить, как это случилось, кто принял на себя эти решения «трудной договоренности», а они были политическими, безусловно, но и что нужно сделать стране, которая 10 лет с таким соглашением не проживет – это непосильный груз, непосильная кабала на нас и на страну», - сказал В.ЮЩЕНКО.

И поэтому, по его мнению, «было бы важным, конструктивным, если бы суд искал соответствующие аргументы для того, чтобы уже на международном уровне, в рамках международного права мы могли рассмотреть возможность отмены этого соглашения или его самых одиозных положений».