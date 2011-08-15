Адвокат Тимошенко: известного человека в наручниках в суд - это ненормально

Председательствующий по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ вынес на обсуждение участников процесса вопрос о применении принудительного привода в зал судебных заседаний свидетеля Богдана СОКОЛОВСКОГО, который не является, несмотря на многочисленные приглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Р.КИРЕЕВ принял по окончании перерыва в судебном заседании.

При этом судья, в частности, отметил, что бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в суд с заявлением и указывает, что не может прибыть в суд до 1 сентября, поскольку в связи с состоянием здоровье находится за пределами Киева на амбулаторном лечении.

Кроме того, по словам судьи, Б.СОКОЛОВСКИЙ в заявлении просит суд публично опровергнуть, в том числе через СМИ, информацию о том, что он неоднократно вызывался в суд, но игнорировал это.

В свою очередь представители прокуратуры, давая объяснение относительно необходимости применения к Б.СОКОЛОВСКОМУ принудительного приводу, отметили, что в настоящее время нет доказательств, что Б.СОКОЛОВСКИЙ действительно находится на амбулаторном лечении.

В свою очередь защита Ю.ТИМОШЕНКО выступила против применения такой меры, объяснив, что суд в определенной мере до конца не использовал все возможности, чтобы Б.СОКОЛОВСКИЙ добровольно явился в суд, в частности, не проинформировал его о последствиях в случае игнорирования судебных постановлений.

«Это известное лицо в стране. Думаю, что не нормально будет, когда его в наручниках приведут в суд», - сказал адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ, отметив при этом, что подобная мера, если она будет применена, безусловно, повлияет на психологическое состояние свидетеля, и в связи с этим суд не будет иметь возможности в полном объеме получить ответы на вопросы, которые его интересуют.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО поддержала позицию своих адвокатов, отметив: «Я категорически отвергаю, чтобы еще к одному человеку применялось в этом поддельном деле какое-либо даже минимальное насилие».

В настоящее время для принятия окончательного решения по этому вопросу Р.КИРЕЕВ пошел в совещательную комнату.