Тимошенко поглотит Пинзеника?

Заместитель председателя политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Иосиф Винский заявил о существовании "договоренностей" между входящими в БЮТ политическими силами о "трансформации" блока в единую партию. "Я думаю, что это случится после досрочных парламентских выборов, до конца текущего года. Слияние произойдет на организационной основе партии "Батькивщина",– цитирует Винского Коммерсант-Украина. По его словам, название новой партии пока неизвестно.

Сейчас в избирательный Блок Юлии Тимошенко помимо "Батькивщины" входит Украинская социал-демократическая партия (УСДП), а в апреле этого года о намерении совместно с БЮТ участвовать в парламентских выборах заявила партия "Реформы и порядок". Лидер ПРП Виктор Пинзеник и его заместитель Владимир Филенко вчера сообщили, что они не против создания единой партии. "Это неизбежный процесс. Сейчас сама жизнь диктует необходимость консолидации политических сил",– сказал Виктор Пинзеник.

Стоит отметить, что создание единой партии на основе "Батькивщины" повлечет за собой прекращение существования ПРП и УСДП. Перспективу ликвидации своей партии господин Пинзенык комментировать отказался, заявив, что "этот вопрос еще не являлся предметом обсуждения".

Между тем идею объединения в одну партию лидер УСДП Евгений Корнейчук поддержит только в том случае, если оно будет происходить "на основах социал-демократии". "Я знаю, что Юлия Тимошенко в принципе это поддерживает, но все необходимо делать постепенно",– сказал господин Корнейчук. При этом он выразил свое недовольство заявлениями о скором создании единой партии. "Этот вопрос еще не решен ни на уровне съезда, ни на уровне руководящих органов УСДП. Идет межпартийная дискуссия, и однозначное решение пока не принято. Поэтому я бы воздержался от резких заявлений",– отметил господин Корнейчук.