Ющенко: в этот парламент уже никто не вернется

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ сдержат свое слово относительно проведения досрочных выборов.

Об этом Президент сказал в интервью телеканалу «Интер».

Он напомнил, что 27 мая этого года Президент, премьер-министр и председатель парламента подписали общее заявление о проведении 30 сентября досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

«Документ, на котором есть отпечатки пальцев трех руководителей институтов государства», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Я думаю, что за этими людьми стоит слово ответственное, за этим словом есть действие”, - прибавил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что дата 30 сентября устроила всех, в том числе и В.ЯНУКОВИЧА, и А.МОРОЗА.

«Политики должны иметь честь. В конце-концов, кто-то идет на выборы или не идет – это вопрос его собственного выбора», - отметил он, повторив свой тезис о том, что досрочные парламентские выборы должны стать «фундаментальным моментом преодоления политического кризиса в стране».

«Вернуться в этот парламент- уже никто не вернется”, - подчеркнул Глава государства.

В то же время он избежал прямого ответа на вопрос, распустит ли он еще раз парламент, если повторится ситуация с переходами с оппозиции в коалицию. Вместо этого он сказал, что вопрос вхождения или не вхождения депутата во фракцию четко определен Конституцией.

Он снова назвал неконституционными переходы с оппозиции в коалицию, отметив, что «люди, делающие это, выступают против Конституции Украины».