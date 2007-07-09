Ющенко о честных выборах, больной идее Мороза и коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов признать любой честный результат досрочных парламентских выборов и коалицию, сформированную за их результатами.

Об этом Глава государства сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье вечером.

“Я, Президент, буду руководствоваться исключительно положениями Конституции, которые регулируют мое отношение к таким результатам”, - сказал Глава государства.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в интересах Украины, по его убеждению, все политические силы должны консолидироваться вокруг национальных приоритетов Украины.

Он отметил, что проблемой парламента V созыва было то, что политические силы, которые сформировали коалицию, отбросили диалог.

“Чем он был заменен? Он был заменен призрачной, больной идеей иметь 300 голосов, о которой объявил МОРОЗ... Это понравилось премьеру. Иметь 300 голосов – это означает отменять вето Президента, игнорировать его, проводить политику в Украине единолично”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Именно поэтому Президент считает, что первой и главной задачей для нового парламента является проведение полномасштабных переговоров между политическими силами, чтобы сформировать коалицию, которая будет обеспечивать политический диалог между всеми политсилами.