Печерский суд взыскал с Власенко алименты

Печерський районный суд города Киева принял решение в интересах бывшей жены народного депутата от фракции БЮТ, бывшего защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко Наталии Окунской о взыскании с нардепа алиментов в размере 25% всех его заработков на его дочь Полину.

Об этом Укринформу сообщила адвокат Н.Окунской Татьяна Шевченко.

"Сегодня было принято решение о взыскании с него алиментов на ребенка, на Полину, в размере 25% всех видов его заработка. Это решение подлежит немедленному исполнению, поэтому в понедельник она может забрать исполнительное письмо и отдать его в исполнительную службу", - заявила Т.Шевченко.