Тимошенко хотят взять на поруки трижды, дважды и просто Герой

Герой Украины, дважды Герой труда, заслуженный шахтёр, почётный гражданин Луганской области и города Свердловска Владимир МУРЗЕНКО; Герой Украины, Герой Социалистического труда, кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней, почетный шахтер Украины Николай СКРЫПНИК и Герой Украины Виктор БОНДАРЕВ просят отпустить бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из-под ареста под их личное поручительство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе луганской областной организации партии ВО «Батьківщина», об этом говорится заявлении, подписанному тремя Героями Украины.

«Мы считаем, что арест известного политического деятеля, главы оппозиционной партии и экс-премьер-министра Украины есть безосновательным и недопустимым для любого демократического, правового общества. Лишение воли лидера ВО «Батьківщина» является политической расправой действующей власти над оппозицией, что нарушает верховенство права, нивелирует принципы справедливости и независимости судопроизводства в нашей стране», - написали они.

В.МУРЗЕНКО, Н.СКРЫПНИК и В.БОНДАРЕВ также заявили: «Мы не хотим, чтобы в Украине вместо демократии главенствовал авторитарный режим. Это недопустимо».

Обращаясь к судье Печерского райсуда Родиону КИРЕЕВУ, они просят изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО и передать ее на их личное поручительство.