Адвокат Тимошенко: это просто судебный «беспредел»

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ называет «судебным беспределом» отказ Апелляционного суда Киева принять к рассмотрению по существу жалобу на арест его подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после завершения заседания в Апелляционном суде Киева.

«Единственная надежда на четвертую власть осталась, потому что третья власть абсолютно не работает. После сегодняшнего решения я могу сказать свое личное мнение, что судопроизводства в Украине нет. Это просто судебный беспредел, когда человек арестован и он не может обжаловать это решение. Это абсурд, реальный абсурд», - подчеркнул Ю.СУХОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на решение Печерского райсуда о ее аресте.

Соответствующее решение приняла судья этого суда Ольга ЕФИМОВА.

Она отметила, что согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, постановление Печерского суда об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу не может быть обжаловано в апелляционном порядке, потому суд принял решение не принимать жалобу к рассмотрению по существу.