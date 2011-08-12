Прокуроры просят отказать Тимошенко - судья ушла думать

Прокуроры просят Апелляционный суд Киева отказать экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО в рассмотрении жалобы на решение о ее аресте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на заседании суда.

По их словам, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает процедуры обжалования решения суда первой инстанции о мере пресечения.

Вместе с тем адвокат Ю.ТИМОШЕНКО считает, что есть все основания для рассмотрения жалобы. При этом адвокат ссылается на Конвенцию Европейского суда по правам человека, Конституцию Украины и действующее законодательство Украины.

Судья Апелляционного суда Киева Ольга ЕФИМОВА удалилась в совещательную комнату решать, принимать или не принимать к рассмотрению по существу жалобу на решение Печерского райсуда столицы об аресте экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ и Николай СИРЫЙ настаивали, что в соответствии с действующими процессуальными нормами Украины, законодательства и международных правовых договоров, суд первой инстанции не имел оснований изменять Ю.ТИМОШЕНКО меру пресечения.

Так же в соответствии с этими нормами, по убеждению адвокатов экс-премьера, есть все основания, чтобы Апелляционный суд принял к рассмотрению по существу жалобу на арест Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Апелляционном суде Киева началось слушание дела по рассмотрению апелляционной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на постановление Печерского районного суда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.