В Одессе создан Комитет сопротивления диктатуре

Областные организации политических партий – «Батьківщина», «За Украину», партии «Реформы и порядок» и Народный Рух Украины – создали Комитет сопротивления диктатуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на совместной пресс-конференции лидеры областных парторганизаций. Также было объявлено о присоединении к этому всеукраинскому движению общественной организации «Комитет обороны Одессы», что подтвердил соординатор Сергей ГУЦАЛЮК.

По словам лидера Одесской парторганизации «Батьківщина» Сергея БЕЛЮКА, «безосновательный арест Юлии ТИМОШЕНКО подтолкнул оппозиционные партии к объединению, превращая разобщенные демократические силы во влиятельную силу, нацеленные на отстаивание конституционных прав граждан и европейских устремлений большинства украинцев».

Председатель парторганизации НРУ Геннадий ЩЕПКОВСКИЙ отметил, что «войти в состав областного Комитета сопротивления диктатуре намерены также ряд других партий и общественных организаций, о чем будет вскоре объявлено».

Между тем, добавил Г.ЩЕПКОВСКИЙ, мы уже готовимся к проведению акций протеста, в частности, к проведению митинга возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном городском парке отдыха и культуры.

«Мы хотим показать, что верны лозунгу: «Не бійся! Не зраджуй! Не мовчи!» - акцентировал он.

По мнению общественного деятеля С.ГУЦАЛЮКА, «в последнее время в Украине, и в Одессе в частности, происходит сворачивание демократических процессов. Мы видим, что власть силами милиции ограждается от журналистов, не останавливается перед грубыми нарушениями Конституции и законов, не допуская на заседания горисполкома, где властные чиновники, в том числе человек, по чьей указке боевики избивали одесситов, кулуарно решают важнейшие вопросы жизни города. Разве это можно назвать демократией?»

Именно поэтому представители оппозиционных сил объединяются, подчеркнул он, «чтобы не допустить дальнейшего наступления на права и свободы граждан. В противном случае каждого «достанут», как это уже произошло с начальников порта Николаем ПАВЛЮКОМ и экс-депутатом Андреем ЗВОНАРЖЕМ».