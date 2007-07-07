Януковича и Мороза просят письменно отказаться от ”ширки”

Лидер Компартии Петр Симоненко призывает Партию регионов и Соцпартию подписать соглашение о недопустимости любых союзов с "оранжевыми" как во время выборов, так и после них.

Об этом он заявил, находясь в Донецке по случаю празднования 75-летия области, сообщает пресс-служба партии.

К подписанию соглашения Симоненко приглашает также "все политические силы, которые противостоят этнонационалистическому нашествию и стараниям со стороны президента узурпировать власть в Украине".

"Считаю, что такое соглашение может стать предохранителем для некоторых бизнес-группировок от политического соблазна предать своих избирателей и создать так называемую "широкую коалицию" в следующем парламенте с бютовцами и нашеукраинцами-самооборонцами", - объяснил лидер коммунистов.

Украинская правда