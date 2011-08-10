Турчинов: с подписанием газовых контрактов нельзя было медлить

Бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что в январе 2009 года правительство не могло медлить с подписанием газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева в качестве свидетеля от защиты по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«Тот, кто рассказывает, что мы пару месяцев могли вести дискуссии, – необразованный человек или сознательно дает неправдивые показания. Она (газотранспортная система Украины – УНИАН) день не могла продержаться. Там на часы шел счет», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, Украина из-за прекращения поставок газа и в связи со снижением давления в газопроводах несла значительные убытки. «В связи с тем, что начало падать давление, было намечено отключить металлургическую отрасль», - напомнил бывший первый вице-премьер, отметив, что в то время уже были введены ограничения на обеспечение газом предприятий химической промышленности.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что, несмотря на кризисные условия, тогдашнему премьеру Ю.ТИМОШЕНКО удалось достичь договоренностей о поставках газа по самым оптимальным условиям, учитывая обстоятельства в то время.

«Благодаря переговорам Украина получала газ по 232 долларов за 1 тысяча кубических метров. То, что вы сделали в Москве, вы спасли всю страну», - убежден бывший первый вице-премьер.