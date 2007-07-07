Кличко зарится на кресло Черновецкого

Депутат Киевского городского совета Виталий КЛИЧКО убежден, что досрочные выборы мэра столицы будут проведены в случае победы оппозиции на парламентских выборах.

Такое мнение он выразил в интервью еженедельнику “Зеркало Недели” от 7-13 июля (26 (655)), комментируя возможность проведения досрочных выборов мэра столицы.

В.КЛИЧКО выразил предположение о возможности досрочных выборов в столице. В.КЛИЧКО также подтвердил, что снова намерен бороться за должность городского председателя.

Основанием для перевыборов, по его мнению, может стать решение высшего законодательного органа страны — парламента. В то же время, В.КЛИЧКО добавил, что “парламент осмелится на такое решение только в случае победы на досрочных выборах демократических сил и переформатирования парламентской коалиции”.

Как известно, в 2006 году В.КЛИЧКО занял второе место в выборах Киевского городского председателя.