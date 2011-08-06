Посол США намерен посещать Тимошенко с СИЗО

Посольство США в Украине сообщает, что обратилось к властям относительно возможности посещать Ю.ТИМОШЕНКО во время ее заключения.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Киеве.

«Мы затрагивали перед правительством Украины вопрос о нашей обеспокоенности относительно юридических процессов против госпожи ТИМОШЕНКО и других оппозиционных деятелей и будем продолжать тщательным образом следить за этими процесами», - напомнили в Посольстве.