Посол США намерен посещать Тимошенко с СИЗО
20:40, 06 августа 2011Политика
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Подано официальное обращение
Посольство США в Украине сообщает, что обратилось к властям относительно возможности посещать Ю.ТИМОШЕНКО во время ее заключения.
Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Киеве.
«Мы затрагивали перед правительством Украины вопрос о нашей обеспокоенности относительно юридических процессов против госпожи ТИМОШЕНКО и других оппозиционных деятелей и будем продолжать тщательным образом следить за этими процесами», - напомнили в Посольстве.
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