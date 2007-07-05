Луценко рассказал, как выглядит ”входной билет” в мегаблок

“Входным билетом” в мегаблок демократических сил будет принятие партиями-участницами на съездах в июле решений о вхождении в единую партию.

Об этом заявил лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Все участники процесса подписали сегодня декларацию о будущем объединении в единый избирательный блок, а после завершения избирательной кампании – в единую национально-демократическую партию. Существуют определенные технологии для этого, то есть, в июле каждая из политических сил проведет партийные съезды, на которых будут приняты соответствующие решения о вхождении в блок и о слиянии в единую партию до завершения текущего календарного года», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что «те, кто не примет такого решения, не будут участником блока». «В этом нет ничего страшного. Есть прямые прозрачные правила организации новой мощной политической силы. Те, кто хочет заниматься отдельной политикой, микроскопической политикой, они имеют на это право. Те, кто хочет заниматься национальной политикой всеукраинского масштаба, пройдут этот етап, и входным билетом в блок будет именно такое решение всех съездов, всех участников подписания сегодняшнего документа», – пояснил лидер «Народной самообороны»

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что общий съезд по выдвижению кандидатов в депутаты от всех политических партий состоится не ранее, чем 7 августа. «Все это мы сделаем в установленный законом время. Мы не проводим этот процесс под коврами или в закрытых офисах. Он открытый, прозрачный и для избирателей, и для участников процесса. Для всех правила одинаковые», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отчизны.

Мегаблок демократических сил будет носить название «Наша Украина – Народная самооборона».

Участники мегаблока, как сказано в Декларации, «берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических стандартов в Украине».