Ющенко вызвали в Печерский суд

Бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вызвали в Печерский районный суд Киева в качестве свидетеля по "газовому» делу экс-премьер-министра, лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, 28 июля в адрес В.ЮЩЕНКО поступило сообщение Печерского районного суда Киева о необходимости принять участие в судебном разбирательстве уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 г. в качестве свидетеля.

В то же время И.ВАННИКОВА сообщила, что на сегодняшний день В.ЮЩЕНКО находится в отпуске за пределами Украины, поэтому он не смог присутствовать на этом судебном заседании.

«В.ЮЩЕНКО никоим образом не планирует уклоняться от дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, и сразу же по возвращении из отпуска даст исчерпывающие показания по законн