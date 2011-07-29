Ющенко вызвали в Печерский суд
11:16, 29 июля 2011Политика
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Но его не будет...
|Ирина ВАННИКОВА
Об этом в комментарии УНИАН сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, 28 июля в адрес В.ЮЩЕНКО поступило сообщение Печерского районного суда Киева о необходимости принять участие в судебном разбирательстве уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 г. в качестве свидетеля.
В то же время И.ВАННИКОВА сообщила, что на сегодняшний день В.ЮЩЕНКО находится в отпуске за пределами Украины, поэтому он не смог присутствовать на этом судебном заседании.
«В.ЮЩЕНКО никоим образом не планирует уклоняться от дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, и сразу же по возвращении из отпуска даст исчерпывающие показания по законн
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