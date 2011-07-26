Эксперты: Янукович оказался не таким пророссийским, как обещал

На сегодняшний день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Партия регионов проводят не ту политику, с которой они победили на выборах в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Американского института в Украине Энтони Т.САЛВИЯ высказал на заседании круглого стола на тему: «Повлекут ли за собой недальновидные шаги Партии регионов и отсутствие у нее стратегического видения неизбежный политический провал правящей партии?».

По его словам, особенно это касается внешней политики Украины.

Ссылаясь на отчет НАТО, Э.Т.САЛВИЯ подчеркнул: «Несмотря на то, что Президента ЯНУКОВИЧА выбирали и при этом были опасения, что он будет более настроен на сотрудничество с Россией и будет более пророссийским политиком, на самом деле этого не происходит».

По словам Э.Т.САЛВИЯ, что в отчете сказано, что Украина так и «не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, не присоединилась к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, противостоит возглавляемому Россией проекту «Южный поток», а также не соглашается на слияние НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром».

Э.Т.САЛВИЯ также напомнил о результатах опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии в июне этого года, согласно которым рейтинг Партии регионов упал с 38%, который был в 2010 году, до 13,5% - в этом году. По словам эксперта, несмотря на усилия Партии регионов понравиться западноукраинским избирателям, поддержка партии в Западной Украине снизилась на 5%, в Центральной Украине - на 19%. В то же время рейтинг «регионалов» на Юге Украины упал на 40%, а на Востоке - на 45%.

По мнению Э.Т.САЛВИЯ, Партия регионов из-за своей политики «утрачивает поддержку среди своих сторонников и не приобретает поддержку среди своих традиционных оппонентов».

Директор Американского института в Украине подчеркнул, что одним из важных правил политики в США является правило «не потерять поддержку своих политических сторонников, также нельзя поддерживать позиции своих оппонентов ценой потери собственных сторонников».

Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Украины Виктор СУСЛОВ подчеркнул, что на сегодняшний день политика Партии регионов характеризуется как многовекторная. «Вместо того чтобы последовательно отстаивать определенные провозглашенные принципы, Партия регионов поворачивает то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, с кем имеет дело», - сказал он, добавив, что невозможно обещать «одно Востоку, а другое Западу, и одновременно то и другое выполнять».

При этом он высказал мнение, что Украине выгоднее сотрудничать с Таможенным союзом. По словам В.СУСЛОВА, он «хотел бы найти такого оппонента, который сумел бы убедительно доказать, что Украина больше выиграет от участия в зоне свободной торговли (с Евросоюзом)».

По словам В.СУСЛОВА, Партия регионов должна сделать выбор.