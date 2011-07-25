Киреев хотел выгнать Тимошенко

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ пытался поставить на обсуждение вопрос об удалении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с судебного заседания за неуважение к суду.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ пытался это сделать сразу после принятия решения об удалении из зала суда народного депутата Андрей СЕНЧЕНКО.

Судья несколько раз предупреждал Ю.ТИМОШЕНКО о недопустимом поведении, в частности он несколько раз подряд спрашивал экс-премьера, поддерживает ли она ходатайство своего адвоката Николая СИРОГО о закрытии дела. Ю.ТИМОШЕНКО не давала утвердительного ответа, но пыталась обосновать позицию адвоката.

Р.КИРЕЕВ прерывал ее, и вновь задавал тот же вопрос. Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что это является нарушением ее прав.

Во время спора в сумке Ю.ТИМОШЕНКО зазвонил телефон. Она нашла его и с кем-то разговаривала.

Р.КИРЕЕВА возмутил этот поступок подсудимой. «Что вы делаете? Разговариваете по телефону?», - спросил он.

После этого судья заявил, что ставит на обсуждение вопрос об удалении Ю.ТИМОШЕНКО из зала за неуважение к суду.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО выключила телефон и пообещала, что будет в дальнейшем вести себя толерантно.

После этого Р.КИРЕЕВ отметил, что закрывает вопрос об удалении подсудимой из зала.