Тимошенко: судья сам не знает, в чем преступление

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодня председательствующий на судебном заседании судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил оправдательный приговор по ее делу, поскольку не смог разъяснить суть обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после завершения судебного заседания по рассмотрению ее уголовного дела.

«Судья КИРЕЕВ не смог вслух объявить само событие и факт преступления: это и есть оправдательный вердикт, который сегодня своим молчанием объявил КИРЕЕВ. Это - самое главное», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер напомнила, что Р.КИРЕЕВ более двух часов не мог разъяснить суть обвинений, предъявленных ей Генеральной прокуратурой.

«Если судья не может назвать событие преступления, то тогда о чем в этом Печерском суде идет разговор», - заявила она.

После общения с журналистами Ю.ТИМОШЕНКО подошла к своим сторонникам, которые сегодня с утра поддерживали ее на Крещатике возле Печерского суда.

Люди скандировали: "Держись, мы - с тобой!"