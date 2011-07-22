Тимошенко ушла, но обещала вернуться

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО после объявления перерыва до 21.00 в судебном разбирательстве ее уголовного дела покинула здание суда, но планирует вернуться для участия в продолжении заседания суда после перерыва, в 21.00 .

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила корреспонденту УНИАН, покидая помещение суда.

«Я обязательно вернусь. Еще неизвестно, чем все это сегодня закончится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако помещение Печерского районного суда г. Киева уже закрыто. В то же время, судебная милиция пообещала, что журналисты, которые были зарегистрированы для освещения судебного заседания утром, будут иметь возможность вернуться в зал суда в 20.50.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, около 19 часов в судебном разбирательстве уголовного дела по обвинению экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений 2009 года объявлен перерыв до 21.00 для рассмотрения заявленного ее защитой ходатайства о закрытии дела.

Сегодня, в пятницу, согласно расписанию, Печерский райсуд работает с 8.00 до 15.45.