Батькивщина: на сегодня арест Тимошенко удалось сорвать

Процес морального падения пресс-секретаря Януковича Дарки Чепак прогрессирует с той же скоростью, с которой теряет рейтинг ее шеф.

Об этом заявили в пресс-службе партии «Батькивщина» в ответ на заявление с Банковой о непричастности администрации президента к судебному процессу по «газовому» делу против Юлии Тимошенко и о неправдивости заявлений Сергея Власенко о запланированном аресте лидера оппозиции.

В партии Юлии Тимошенко отмечают, что власть действительно хочет изменить меру пресечения для экс-премьер-министра, и не сделает этого сегодня только потому, что Сергей Власенко публично объявил о таких планах.

«Вес слов Сергея Власенко, в котором сомневается свежеиспеченная чиновница 3 ранга Дарка Чепак, измеряется его колоссальным опытом и безупречным профессионализмом, а не деньгами, полученными за потерю совести», - заявили в «Батькивщине».

«Всем известно, что приговор по газовому делу написан на Банковой. В том числе и самой Дарке Чепак. Жаль наблюдать за стремительным моральным падением нашей бывшей коллеги, которая умудрилась экстерном пройти курс от активиста движения «Стоп цензуре!» до преданного бездумного слуги хозяина, который ненавидит прессу», - подчеркнули в пресс-службе партии «Батькивщина».