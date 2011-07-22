Киреев просит Тимошенко не превращать суд в цирк

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ просит экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО не превращать судебное заседание в цирк.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал после того, как Ю.ТИМОШЕНКО несколько раз перерывала его с требованием объяснить ей событие своего преступления.

«Я дважды вас удалял за недопустимое поведение. Не нужно превращать суд в цирк», - сказал Р.КИРЕЕВ, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я встала на путь исправления», - сказала она, смеясь.

При этом Р.КИРЕЕВ улыбнулся и сказал, что если бы Ю.ТИМОШЕНКО вставала, то это было бы вообще хорошо.