Киреев просит Тимошенко не превращать суд в цирк
18:11, 22 июля 2011Политика
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Подсудимая: я встала на путь исправления
Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ просит экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО не превращать судебное заседание в цирк.
Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал после того, как Ю.ТИМОШЕНКО несколько раз перерывала его с требованием объяснить ей событие своего преступления.
«Я дважды вас удалял за недопустимое поведение. Не нужно превращать суд в цирк», - сказал Р.КИРЕЕВ, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.
«Я встала на путь исправления», - сказала она, смеясь.
При этом Р.КИРЕЕВ улыбнулся и сказал, что если бы Ю.ТИМОШЕНКО вставала, то это было бы вообще хорошо.
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