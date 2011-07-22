Коммунистам запретили агитацию в центре Тернополя

Городскому комитету Коммунистической партии Украины запретили размещать агитационные палатки на Театральной площади Тернополя. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение принял Тернопольский административный суд по иску исполкома Тернопольского городского совета.

В то же время в другой части иска, которая касалась запрета на проведение представителями Компартии массовых собраний и размещение агитационных палаток в других местах Тернополя, суд отказал.

Как сообщал УНИАН, 8 июля к городскому председателю поступило обращение от первого секретаря Тернопольского организации КПУ относительно получения разрешения на размещение городским комитетом партии с июля 2011 по июль 2012 года агитационной палатки для проведения опроса жителей города по программе «Народный референдум». Разместить ее планировали на Театральной площади города Тернополя.

Поскольку в обращении не были указаны дата, время начала и окончания мероприятия, фамилии, имена, отчества организаторов, их место жительства и работы, разрешение на установление палатки городской совет не дал. Несмотря на это, представители городского комитета Компартии разместили агитационную палатку самовольно.

Ввиду нарушения процедуры организации массового мероприятия и ввиду того, что на Театральной площади будут проводиться общегосударственные мероприятия по случаю 20-й годовщины Независимости Украины и празднование Дня города, чемпионат Европы по водно-моторному спорту, а также для обеспечения общественного порядка в городе, исполком городского совета обратился в суд с просьбой установить ограничение на проведение массовых собраний на Театральной площади, а также запретить городскому комитету Коммунистической партии Украины располагать агитационную палатку на Театральной площади города и других объектах общего пользования.