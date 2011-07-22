Защита Тимошенко просит вернуть ее дело в ГПУ

В судебном процессе над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 15.45 для рассмотрения ходатайства ее защиты о возвращении дела в Генеральную прокуратуру для уточнения обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ после выяснения позиций участников процесса по поводу этого ходатайства.

Представители государственного обвинения рекомендовали суду отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку неточности, на которые указывала сторона защиты, содержатся непосредственно в показаниях свидетелей.

«Нужно сопоставить то, что сказал адвокат, с показаниями свидетелей во время судебного заседания. Сейчас нельзя объективно сказать, это техническая ошибка или что-то другое», - сказал представитель обвинения.

Кроме того, прокуроры считают, что защита в своем ходатайстве не ссылается на норму закона, которая регламентирует процедуру возврата дела в прокуратуру для уточнения обвинительного заключения.

В свою очередь, адвокат Николай СИРЫЙ обратил внимание суда на то, что обвинительное заключение подписано первым заместителем генерального прокурора Ренатом КУЗЬМИНЫМ. «Я не вижу, каким образом мы в судебном заседании можем исправить документ, подготовленный первым заместителем генерального прокурора», - подчеркнул Н.СИРЫЙ.

Второй адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что такие несоответствия в мотивированной части обвинительного заключения его резулятивной части могут стать основанием для отмены в будущем любого приговора, вынесенного судом.

«Обвинительное заключение – это центральный процессуальный документ любого уголовного дела. Не может быть процессуального акта, в котором несколько частей правильно составлено, а некоторые – неправильно», - убеждал Н.СИРЫЙ.

Представитель гражданского истца отметил, что не считает эту ситуацию нестандартной, и рекомендовал суду при рассмотрении ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО «делать по закону».

После этого Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в судебном разбирательстве до 15.45.