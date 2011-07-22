Огрызко объяснил, почему НУ во Львове не поддержала решение горсовета

Заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Владимир ОГРЫЗКО отмечает, что партия выступает категорически против политического преследования, а информация о том, что во Львове «Наша Украина» не поддержала резолюцию, касающуюся политического преследования бывших чиновников, была искажена.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Мне кажется, что здесь кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Либо кто-то фальсифицировал информацию неосознанно, либо сделал это преднамеренно. Потому что правда очень проста. «Наша Украина» имеет во Львовском городском совете три депутата. Во время заседания двух депутатов от нашей партии не было, потому что они были в отпуске, а третий покинул заседание еще задолго до рассмотрения этого заявления, потому что был не согласен с решением, которое было принято по какому-то хозяйственному вопросу. То есть никого из депутатов от «Нашей Украины» на заседании не было. О чем здесь речь?», - заметил В.ОГРЫЗКО.

«У меня простой вывод: кое-кто очень не хочет, чтобы «Наша Украина», которая в последнее время начала активную работу, в том числе в кругу оппозиции, набирала популярность и политический вес. Поэтому и распространяют всякую всячину», - добавил он.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул: «Что касается позиции «Нашей Украины» к процессу над ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО, то было не одно заявление, где четко сказано, что мы категорически против политического преследования, что мы – за прозрачный процесс, чтобы все происходило на европейских, справедливых принципах».

Как сообщал УНИАН, 21 июля. УНИАН. Резолюцию городского совета Львова по осуждению действий по политическому преследованию лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, кроме депутатов горсовета от Партии регионов, не поддержали также представители партий «Наша Украина» и «Фронт Змін».

Как сообщал УНИАН, 20 июля депутаты Львовского горсовета выразили глубокую обеспокоенность и полное несогласие с политическими процессами, которые происходят в Украине. Они считают, что власть использует суды для борьбы с политическими оппонентами.

«Вся страна является свидетелем жестокой политической расправы над одним из лидеров общественного доверия Юлией ТИМОШЕНКО. Циничный способ осуществления судебного процесса, в котором ТИМОШЕНКО фактически лишена своего конституционного права полноценно защищать себя, вызывает справедливое возмущение украинцев и мирового сообщества», - отмечалось в резолюции горсовета.

21 июля депутат Львовского городского совета Андрей БИЛОУС заявил, что резолюцию не поддержали представители Партии регионов, а также партий «Наша Украина» и «Фронт Змін». Он сообщил, что “за” принятие резолюции проголосовали 49 из 90 депутатов горсовета.