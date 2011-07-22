Украине необходима пара сотен новых тюрем?

Председатель правления Международной общественной организации «Международная Лига защиты прав граждан» Эдуард БАГИРОВ считает, что сегодня нужно строить много новых колоний для чиновников, если в стране действительно хотят бороться с коррупцией.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве, комментируя новый Закон Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», вступивший в силу с 1 июля 2011 года.

Он подчеркнул, что новый закон призван очень жестко бороться с коррупцией. «Поэтому каждая статья это срок для чиновника», - отметил он.

Правозащитник предлагает в бюджете на следующий год предусмотреть деньги на строительство специализированных колоний для коррупционеров.

«Нужно строить пару сотен тюрем, для сотен тысяч чиновников, которые рано или поздно там окажутся», - отметил он.

Э.БАГИРОВ не исключает, что при эффективном исполнении закона о коррупции, в скором времени Украине придется импортировать чиновников из-за рубежа, поскольку все отечественные будут сидеть в тюрьме.

Он отметил, что сегодня чиновники «потеряли страх», и нужно сделать все, чтобы он у них появился. В тоже время, он уверен, что нельзя подходить избирательно к использованию этого закона - как метод борьбы с оппонентами. Э.БАГИРОВ считает, что если действующие чиновники будут бояться нарушать закон, то, со временем, коррупционеров будет меньше, в том числе и среди «будущей – бывшей» власти.