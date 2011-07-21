Ющенко хочет, чтобы Генпрокуратура допросила Сацюка

Представитель экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО намерен подать ходатайство о допросе следователями Генеральной прокуратуры бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА и других лиц, чьи показания могут подтвердить факт отравления бывшего главы государства в сентябре 2004 года.

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА, комментируя сообщение исполняющего обязанности генпрокурора Рената КУЗЬМИНА о том, что В.САЦЮК возобновил сотрудничество со следствием по делу об отравлении экс-Президента.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО, как потерпевший по делу, считает важным привлечение всех показаний для проведения объективного расследования дела о его отравлении.

И.ВАННИКОВА отметила, что экс-Президент имеет законное право подать в Генпрокуратуру ходатайство о проведении следственных действий, направленных на получение доказательств по делу, в том числе о вызове и допросе в качестве свидетелей лиц, чьи показания он считает важными для расследования дела.

Как сообщал УНИАН, по информации "Украинской правды", бывшего первого заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА видели на днях в городе Малин Житомирской области. Малин - родной город В.САЦЮКА, здесь похоронены его родители.

Городской председатель Малина Сергей СТЕЛЬМАХ подтвердил УНИАН, что три месяца назад видел В.САЦЮКА на одной из улиц города.

После того как в 2005 году в отношении В.САЦЮКА было возбуждено уголовное дело за незаконное присвоение воинского звания, он выехал в Россию, где жил в последние годы и получил гражданство.

В конце прошлого года его допрашивали в качестве свидетеля по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО. В.САЦЮК принимал участие в ужине, на котором, по версии В.ЮЩЕНКО, его отравили.