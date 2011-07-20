Мэр Малина подтверждает, что разговаривал с Сацюком

Городской голова Малина Житомирской области Сергей СТЕЛЬМАХ подтверждает, что три месяца назад видел бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА на одной из улиц города.

Об этом С.СТЕЛЬМАХ сказал корреспонденту УНИАН, комментируя сообщение в СМИ о том, что В.САЦЮК вернулся в Украину.

«Да, мы действительно встречались. Это была случайная встреча не в парке, а на одной из улиц Малина в центре города. Я шел, мы встретились, поговорили о родителях САЦЮКА. Мне кажется, что родители у него оба еще живы (по сведениям УП, родители Сацюка похоронены в Малине. - Ред.)», - сказал С.СТЕЛЬМАХ.

При этом мэр Малина добавил, что предварительно договоренной встречи у него с В.САЦЮКОМ не было, хотя С.СТЕЛЬМАХ и не против с ним встретиться.

«Если вас интересует мое личное мнение, то я не возражаю против такой встречи, потому что САЦЮК – малинчанин, и он в свое время очень много для Малина сделал», - отметил С.СТЕЛЬМАХ.

Он заметил, что упомянутая случайная встреча с В.САЦЮКОМ в Малине у него произошла не на днях, а три месяца назад.

По информации "Украинской правды", В.САЦЮКА видели на днях в Малине Житомирской области. Как рассказал собеседник издания, В.САЦЮКА два дня подряд видели в городском парке в сопровождении мэра города, а затем в компании четырех человек. Кроме того, по словам источника, "в последние месяцы оживилась жизнь на даче САЦЮКА, которая раньше несколько лет стояла пустой".

После того, как в 2005 году против В.САЦЮКА было возбуждено уголовное дело за незаконное присвоение воинского звания, он выехал в Россию, где жил последние годы и получил гражданство.

В конце прошлого года его допрашивали по делу об отравлении бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО в качестве свидетеля. Как известно, В.САЦЮК принимал участие в ужине, на котором, по версии В.ЮЩЕНКО, он и был отравлен.