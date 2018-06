Черномырдин показал язык, а бутылка Клинтона стала музейным экспонатом

Евробудущее Украины – снова предстало на повестке саммита "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Ответ на вопрос: когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза, искали политики и бизнесмены на 4-м саммите YES, который проходил 29–30 июня в Ливадийском дворце-музее в Ялте.

Среди участников саммита три "политических тяжеловеса", правда, уже с приставкой "экс": экс-президент США Билл Клинтон, экс-канцлер Германии Герхард Шредер и экс-президент Польши Александр Квасневский. Из-за большого количества "эксов" злые языки окрестили нынешний саммит YES "саммитом бывших".

Черномырдин европейцам: вы все будете говорить по-русски!

Несмотря на то, что главная тема саммита, как и в прежние годы, – евробудущее Украины, слова "Россия" и "русский язык" звучали на конференции едва ли не чаще, чем слова "Евросоюз" и "Украина". Тему начал Александр Квасневский. "Я, вот, русский язык знаю хорошо, а молодое поколение поляков – нет. Что вы сделали для развития русского языка за пределами вашей страны за последние 18 лет?" – поинтересовался экс-президент Польши у россиян.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин заявил, что Россия будет защищать русский язык как у себя дома, так и за рубежом. "Чистота русского языка сегодня нас волнует и беспокоит. Это первое и главное. Да, мы, наверное, мало работаем и, может быть, не так работаем, чтобы он развивался равномерно и в других странах, допустим, как немецкий, английский, французский и другие языки", – подчеркнул Черномырдин. Он выразил сожаление, что в самой РФ закон о защите русского языка был принят всего два года назад, и признал, что пропаганда русской речи в других странах идет недостаточно активно. При этом российский посол пообещал собравшимся, что со временем по-русски заговорят все. "Я могу сказать: вы все будете говорить по-русски. Вы сами все сделаете, и мы для этого все делаем и этому способствуем", – заявил Черномырдин. Послышался смех в зале.

Черномырдин, обращаясь лично к Александру Квасневском, сказал: "В советское время Советский Союз в Польше школы не строил, чтобы вы изучали русский язык, а вы его все знаете". Квасневский парировал: "К языку вопросов нет. Я думаю, что мудрый поляк должен говорить на русском языке. Это не мешает, это помогает". При этом экс-президент Польши призвал Россию не принимать такого подхода, как "без нас вообще бы ничего не было".

Общаясь с журналистами, бывший президент Украины Леонид Кучма, сидевший часть саммита возле Черномырдина, заступился за своего российского соседа. "Если в Европе хотят видеть свои экономические интересы в России – а они там огромные: в России два процента населения шарика нашего (Земли. – Авт.), а природные ресурсы там – 50%, если европейцы хотят видеть там экономические интересы, – надо знать русский язык", – заявил Кучма. При этом он отметил, что украинцы тоже должны знать русский язык: "Посмотрите, как возрастает наш объем торговли с Россией! Если мы в школе будем изучать только украинский язык, то что, наши детки поедут в Россию и будут там на украинском языке говорить с россиянами? Я думаю, что россияне не будут на украинском говорить. Потому что это нам нужно, а не им – они без нас обойдутся".

Вместе с тем экс-президент Украины, комментируя дискуссию Черномырдина и Квасневского, сказал, что поддерживает и экс-президента Польши в том плане, что каждый человек должен владеть несколькими языками.

Пока Кучма рассуждал о языковых премудростях, в зале Ливадийского дворца-музея, наконец, появился Клинтон…

Бутылка Клинтона попала в музей

42-ый президент сверкал галстуком лимонного цвета, был улыбчив и разговорчив. Правда, журналистам так и не удалось увидеть Клинтона живьем: в зал, где проходило заседание, прессу не пустили, и нам пришлось довольствовать просмотром прямой трансляции выступления экс-президента Америки.

Клинтон говорил много и долго. В основном рассуждал на глобальные темы: терроризм, проблема бедности, процессы глобализации, птичий грипп, изменение климата... Говорил о туберкулезе и СПИДе, благодарил Виктора Пинчука и руководство Украины за поддержку Фонда инициатив Клинтона в области программы по борьбе со СПИДом.

Проводя аналогию с Ялтинской конференцией 1945 года, Клинтон подчеркнул, что ялтинский саммит YES должен стать конференцией объединения. "Ялтинская европейская стратегия имеет очень хорошую аббревиатуру. YES – это да: да – интеграции с Европой, да – партнерству с Россией, да – кооперации и сотрудничеству этих трех сторон и Соединенных Штатов, да нахождению решений, от которых все выиграют. Разумеется, у нас очень много проблем в отношениях, но если мы разрешим наши разногласия, то все равно у нас будут общие проблемы, которые необходимо решить, – от изменения климата до туберкулеза, малярии и СПИДа. Мы должны думать не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет. Мы уже один раз разделились, и заплатили очень высокую цену. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Ялтинскую конференцию запомнили, как конференцию объединения", – сказал экс-президент Америки. Зал взорвался аплодисментами. Так, как Клинтону, не аплодировали ни одному из выступающих на 4-м саммите YES.

Выступлением экс-президента Америки закончился первый день работы саммита YES в Ялте. Участники саммита отправились фотографироваться перед Ливадийским дворцом. Журналисты, и особенно фотографы, обрадовались перспективе получить фото Клинтона. Однако их надежды не оправдались... Запечатлеть всю тусовку саммита вместе с Клинтоном не удалось и во время их совместной прогулки по Итальянскому дворику Ливадийского дворца. Не разрешали фотографировать даже через стекла, отгородились от прессы вешалками и спинами охранников. Как рассказал УНИАН один из фотографов, ему таки удалось сделать фото экс-президента США, однако охрана Клинтона потребовала от безобразника немедленно стереть снимок. "Пришлось подчиниться", – посетовал фотограф.

Основатель YES – бизнесмен Виктор Пинчук на пресс-конференции, которая проходила уже во второй день работы саммита YES в Ялте, пояснил, что журналистов не было в зале во время выступления Клинтона, поскольку со стороны охраны бывшего президента Америки звучали просьбы, чтобы "чуть-чуть меньше было" прессы.

Пинчук рассказал, что экс-президент США остался доволен саммитом, понравился Клинтону и Ливадийский дворец, где в 1945 году на Ялтинской конференции побывал американский президент Рузвельт. "В Ливадийском дворце он (Клинтон. – Авт.) побывал в библиотеке президента Рузвельта. Там президент Клинтон нашел книжку о Рузвельте. Он сказал: "Я думал, что прочитал все книги о Рузвельте, но нашел одну, которую не читал. Он попросил записать это название", – отметил Пинчук. По словам бизнесмена, сотрудник библиотеки Рузвельта в Ливадии была поражена появлением Клинтона и даже оставила как экспонат... бутылку с водой, которую он не допил.

Дорога из Киева в Брюссель лежит через Ялту?

Подводя итоги саммита, Пинчук отметил, что диалоги в его рамках были не только стимулирующими, но и перспективными. «Более того, кажется, что дорога из Киева в Брюссель идет через Ялту», – сказал основатель YES.

Пинчук поблагодарил участников 4-го саммита и пригласил всех на 5-ю ежегодную встречу в 2008 году. «Успех этой ежегодной встречи зависит от участников. Однако хочу сказать, что мы будем делить ответственность за реальные результаты в дальнейшем», – сказал Пинчук.

Кто будет VIP-гостями на следующем саммите YES – пока не известно. Общаясь с журналистами, Пинчук предложил вместе подумать над этим. Журналисты предложили Тони Блэра, Жака Ширака и Альберта Гора. Основатель YES отметил, что подобные идеи посещали и его…

Людмила Тузова, специально для УНИАН