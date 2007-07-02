Симоненко не хочет становиться лордом

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что инициативы Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно создания двухпалатного парламента – это начало территориального деления Украины.

Как сообщается на сайте КПУ, по убеждению П.СИМОНЕНКО, создание двухпалатной Верховной Рады в унитарной Украине является “политической абсурдностью и опасной нелепостью”.

“Я спрашиваю у Президента и его окружения: когда вы искренни? Тогда, когда выступали против аналогичных предложений КУЧМЫ, когда говорите о соборности и единстве, или когда через двухпалатный парламент готовите федерализацию Украины с дальнейшим ее разделом на несколько территориальных образований под прямым или опосредствованным протекторатом других стран, в частности Соединенных Штатов Америки”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер коммунистов считает, что “ЮЩЕНКО пытается не только подражать своему предшественнику, а даже превзойти его в деле узурпации власти, уничтожения демократии и суверенитета, уничтожения государственности”.

“Недаром КУЧМА - “политический отец” нынешнего Президента - поддержал инициативы ЮЩЕНКО по сведению на нет полномочий Верховной Рады, в том числе через создание верхней палаты парламента. Главная функция, которую “украинские лорды” по замыслу ЮЩЕНКО и его окружения должны выполнять, – это блокирование работы депутатов Верховной Рады, избранных народом, через дополнительное право вето”, - заявил П.СИМОНЕНКО.

Сегодня, добавил лидер КПУ, “право вето имеет исключительно Президент, а теперь будут иметь еще с три десятка его ставленников – губернаторы”. “Это, в конце концов поставит крест на парламентаризме в Украине”, уверен он.

П.СИМОНЕНКО выразил убеждение, что сегодня нет никаких предпосылок для создания в Верховной Раде такой себе “палаты лордов” на украинский манер.

“О каком усилении местного самоуправления или отстаивании интересов территориальных общин может идти речь, если все рычаги влияния будут в руках не избранных или делегированных общинами представителей-депутатов, а в руках местных князьков – председателей облгосадминистраций, которые единолично назначаются Президентом? Таким образом, вместе с национальным парламентом будет уничтожено и местное самоуправление”, - заявил П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ также утверждает, что “все действия Президента ЮЩЕНКО, начиная с первого дня после выборов в Верховную Раду в 2006 году, были откровенно антиукраинскими и антигосударственными. А на протяжении последних трех месяцев поступки Президента вообще носили антиконституционный характер и должны рассматриваться как преступление против собственного народа и государства”.

“Курс, который с самого начала своего президентства реализует господин ЮЩЕНКО, опираясь на “помаранчевые” силы, направлен на ликвидацию политической реформы и любой возможности со стороны граждан Украины влиять на процесс формирования власти, возможности контролировать ее деятельность в целом и отдельных чиновников в частности. Курс, который реализует господин ЮЩЕНКО – это курс на уничтожение генетического кода многоэтнической и поликультурной украинской нации. Это курс на раскол Украины и создание на карте мира новой, “национал-этнической Украины” - государства с националистическим диктатором во главе”, - заявил П.СИМОНЕНКО.