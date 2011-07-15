Журналистам ограничили доступ в Печерский суд

В Печерском райсуде Киева, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела экс-премьера Юлии Тимошенко, в 8.20 уже был ограничен доступ журналистов к судебному заседанию.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал заседания попали лишь 4 представителя украинских и заграничных печатных СМИ, а также 8 телевизионных камер. Кроме того, в зале заседаний находятся телевизионные камеры для ведения прямой трансляции.

В то же время, на Крещатике возле помещения суда снова собираются как сторонники партии «Батькивщина», так и противники – представители «Загальновійськової спілки», которую возглавляет бывший депутат от Партии регионов Олег Калашников.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.00 должно начаться очередное судебное заседание в рассмотрении криминального дела, возбужденного против Юлии Тимошенко по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.