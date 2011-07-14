Тимошенко ведет переговоры с профсоюзами и лидерами оппозиции

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ведет переговоры с лидерами оппозиционных сил об объединении усилий для противодействия действующей власти.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала TBi.

"Мы сегодня ведем переговоры как с представителями остатков еще живых профсоюзов, так и с прекрасными сильными структурами гражданского общества, и с оппозиционными силами, которые сегодня готовы работать. Я верю в то, что мы ко дню Независимости выйдем с мощной объединенной командой, где мы сможем сказать, что мы готовы вместе с народом Украины свергать этот режим", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, главной реформой в кране должно стать смена всех государственных институтов, "подготовленных под их систему правления" за время нынешней власти.

"Сегодня меня поддерживают оппозиционные политики такие как ГРИЦЕНКО, КИРИЛЕНКО, ЛУЦЕНКО и вся команда "Самообороны", Народный Рух. Мы сегодня, в сущности, имеем уже начало - объединительное переговорное - для того, чтобы потом идти вместе", - сообщила лидер партии "Батькивщина".

Юлия ТИМОШЕНКО также уверена, что в борьбе за демократичность Украины ее поддерживает "все мировое демократическое сообщество, поддерживают церкви". "Очень многие люди молятся. Я верю в силу молитвы", - отметила она.