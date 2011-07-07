Литвин: пенсии депутатов будут уменьшены в два раза

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что в случае принятия пенсионной реформы пенсия народных депутатов уменьшится вдвое по сравнению с нынешним объемом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня, реагируя на реплику депутата от НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, А.ЯЦЕНЮК, ссылаясь на заключение главного юридического управления аппарата Верховной Рады, отметил, что норма об ограничении максимальных пенсий будет обжалована в Конституционном Суде сразу же, как только будет принята пенсионная реформа.

«Это ложь, что не будет сверхбольших пенсий», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он подчеркнул, что таким образом «вип»-пенсионеры сделают все возможное, чтобы вернуть себе пенсионное обеспечение.

В свою очередь В.ЛИТВИН заметил, что он провел консультации по этому вопросу с председателем Пенсионного фонда Борисом ЗАЙЧУКОМ.

«Пенсии народных депутатов будут уменьшены в два раза, и давайте говорить об этом правду», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом председатель ВР отметил, что говорить о любом решение Конституционного Суда и реагировать на него можно будет только после его принятия.