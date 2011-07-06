Сможет ли объединиться украинская оппозиция (опрос)

Эксперты скептически оценивают перспективы объединительного процесса оппозиции, но не исключают сотрудничество для защиты выборов.

К такому мнению склонилось подавляющее большинство экспертов в опросе, проведенном Агентством стратегических исследований по поводу перспектив объединения украинской оппозиции.

Агентство стратегических исследований разместило на своем сайте ответы экспертов на вопрос: «Как вы считаете, представители демократической оппозиции смогут начать 12 июля объединительный процесс, инициированный лидером «Нашей Украины» Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО?».

Политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО скептически оценил перспективы объединительного процесса. Однако, по его мнению, оппозиционные силы могут договориться о координации усилий для защиты честных выборов, в частности, в процессе формирования избирательных комиссий и контроля над избирательным процессом.

«Другие формы объединения - из сферы научной фантастики. Никакого объединения оппозиции на этих выборах не будет, потому что это противоречит объективной политической логике. Никогда не было объединения оппозиции на парламентских выборах», - отметил политолог.

Эксперт-политолог Александр ПАЛИЙ считает объединение политических сил невозможным. «Нынешняя оппозиция нуждается не только в объединении, но и в качественном обновлении. Очень трудно прогнозировать, что у людей, которые сейчас называют себя оппозицией, что-то выйдет», - считает А.ПАЛИЙ.

По словам директора Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии, политолога Ростислава ПАВЛЕНКО, объединение имеет смысл, если оно будет происходить не на уровне деклараций или амбиций, а на уровне конкретных действий и конкретной темы в общих интересах всех тех, кто объединяется. Он считает, что тема проведения выборов чрезвычайно актуальна для всех политических сил и, в первую очередь, оппозиционных.

«Мы помним местные выборы, когда якобы технические особенности закона – то, что касается формирования избирательных комиссий, их деятельности, контроля со стороны экспертов, журналистов и международного сообщества, - привели до того, что власти удалось «заштопорить» выборы по многим местным территориям. Тем более важен этот вопрос на уровне национальном, ведь речь идет о выборах в парламент, и власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить свою победу», - считает эксперт. Он убежден, что для оппозиционных сил это - вопрос политического выживания. «Объединиться и объединить усилия, действовать вместе. Во-первых, для того, чтобы не допустить закон, который бы содержал искажения такие, как в законодательстве о местных выборах. Во-вторых, чтобы во время проведения выборов, каким бы закон не был, нейтрализовать наиболее опасные моменты», - подсуммировал Р.ПАВЛЕНКО.

Политолог Игорь ПОПОВ уверен, что объединение оппозиционных сил невозможно из-за амбиции лидеров. «Единственный вариант для объединения – это приглашение в список ТИМОШЕНКО, тогда все другие поймут, что таким образом они попадут в парламент», - считает политолог. Он напомнил, что в свое время так поступил Виктор ЮЩЕНКО, когда пригласил в свой список представителей других политических сил, и таким образом они попали в парламент. «Слишком долго оппозиционные представители работали как самодостаточные политики, и именно поэтому объединение очень маловероятно», - подсуммировал И.ПОПОВ.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что альтернативы объединению нет. Он считает, что этот объединительный процесс может быть успешнее, чем прошлые, при определенных условиях. Во-первых, по мнению эксперта, нужно отказаться от принципа господства одной политической силы над другими: «Ни «Наша Украина», ни БЮТ не должны претендовать на лидерство – должно быть равенство». Во-вторых, по словам политолога, политическим силам нужно добиться минимального консенсуса по вопросам подготовки к выборам.

«Нужно публично говорить, что объединение начинается с публичного сотрудничества в русле демократизации как закона о выборах, так и самого избирательного процесса. Этого для начала будет достаточно», - сказал В.НЕБОЖЕНКО. Как отметил политолог, немало политических сил просто выжидают, а кто-то на идею объединения смотрит с подозрением. «Если национал-демократическая оппозиция организует свою работу демократическими методами, то это будет лучшим доказательством перспективы такого сотрудничества», - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО 4 июля предложил представителям оппозиции согласовать пакет вопросов, в том числе обеспечение честности будущих парламентских выборов и координации дальнейших действий на встрече, которая состоится 12 июля в Киеве.