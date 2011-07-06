Из Печерского суда пытаются вывести еще одного нардепа-бютовца

В зале судебного заседания Печерского районного суда, который рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию председательствующего на процессе судьи Родиона КИРЕЕВА за нарушение порядка на судебном заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата Евгения СУСЛОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к работникам милиции, судья отметил: «Сотрудники милиции, выполните решение суда немедленно!»

В свою очередь, народные депутаты, как и в прошлый раз, при аналогичном случае, призвали сотрудников милиции не поддаваться на провокации судьи и не совершать противоправные действия против народного депутата.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Печерского суда Р.КИРЕЕВ уже требовал за нарушение порядка удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА. Депутат отказался выходить. Позже парламентарию стало плохо и его забрала «скорая».