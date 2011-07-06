Из Печерского суда пытаются вывести еще одного нардепа-бютовца
14:48, 06 июля 2011Политика
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Опять возник конфликт с "Грифоном"
|Евгений СУСЛОВ
Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к работникам милиции, судья отметил: «Сотрудники милиции, выполните решение суда немедленно!»
В свою очередь, народные депутаты, как и в прошлый раз, при аналогичном случае, призвали сотрудников милиции не поддаваться на провокации судьи и не совершать противоправные действия против народного депутата.
Как сообщал УНИАН, сегодня судья Печерского суда Р.КИРЕЕВ уже требовал за нарушение порядка удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА. Депутат отказался выходить. Позже парламентарию стало плохо и его забрала «скорая».
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