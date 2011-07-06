Как Кипр с бюджетом в 8 миллиардов может вкладывать в Украину 11 млрд?

Председатель Центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК выступает за денонсацию соглашения с Республикой Кипр, создающего условия для вывоза денежных средств из Украины через оффшоры.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии комментарии С.БОНДАРЧУКА.

Он считает, что денонсация соглашения будет способствовать наполнению Пенсионного фонда Украины.

По словам С.БОНДАРЧУКА, авторы нынешней пенсионной реформы на каждом шагу говорят, что госбюджет не в состоянии покрывать многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. Но они, отметил депутат, замалчивают тот факт, что только в прошлом году Украина якобы «инвестировала» в экономику Кипра 6,5 млрд. долларов (более 50 млрд. грн).

С.БОНДАРЧУК убежден, что эти средства являются деньгами, выведенными из Украины через оффшоры. По его мнению, именно этот фактор больше всего способствует росту дефицита как госбюджета, так и Пенсионного фонда, поскольку из этих так называемых «инвестиций» не оплачены ни налоги, ни социальные отчисления.

«Наша Украина» выступает за проведение реформ. Однако мы категорически против того, чтобы груз реформ переложили исключительно на рядовых граждан. Мы настаиваем, чтобы борьба с дефицитом Пенсионного фонда велась прежде всего через привлечение средств олигархов, которые выводятся из Украины через оффшоры, а не через выжимание последнего из пенсионеров. Достаточно уже позориться перед всем миром. Как так может быть, чтобы страна с общим государственным бюджетом 8 миллиардов долларов была способна вкладывать в Украину 11 миллиардов долларов?!», - заявил С.БОНДАРЧУК.

«Нашеукраинец» считает, что в действиях парламентского большинства и правительства нет никакой логики. С.БОНДАРЧУК объяснил, что они борются с дефицитом бюджета и Пенсионного фонда через увеличение внешних заимствований, но при этом категорически отказываются закрыть «черные дыры» кипрских оффшоров. Последний пример – когда 15 июня парламентское большинство в очередной раз заблокировало попытку внести в повестку дня проект закона о денонсации Соглашения между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества (регистрационный № 8498).

По мнению С.БОНДАРЧУКА, именно денонсация Соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр поможет обеспечить финансовую стабильность Пенсионного фонда в максимально короткие сроки, а не Межправительственное соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом, которое была подписана 4 июля.

«Судя по названию, между Украиной и Кипром подписано соглашение об укрывательстве резонансной информации. Проще говоря, чтобы никто со стороны не совал свой нос туда, где скрываются банковские и имущественные тайны украинских власть предержащих», - сказал он.