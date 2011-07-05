Минюст обнародовал проект Уголовного процессуального кодекса

Министерство юстиции обнародовало на своем сайте для ознакомления проект Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам председателя Рабочей группы при Президенте Украины по вопросам реформирования уголовного судопроизводства, министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, проект готовится для передачи на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия). В частности, продолжается перевод проекта кодекса на английский язык.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что положение нового проекта Уголовного процессуального кодекса Украины было принято во время заседания Рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства, которое проходило 16 июня этого года под председательством Президента Украины.

Ключевыми новеллами проекта устанавливается процессуальное равенство и состязательность сторон; повышаются права подозреваемых; расширяются права потерпевшего; обновляется процедура досудебного расследования; совершенствуется процедура судебного контроля, запрещается возвращение дел на дополнительное расследование, совершенствуется процедура обжалования судебных решений.

Проект кодекса разрабатывался на основе наработок предыдущих лет, которые частично были положены в основу ранее разработанных проектов кодекса. В нем также учтены предложения государственных органов, которые осуществляют правоприменительную деятельность в сфере криминальной юстиции, и ведущих высших учебных заведений Украины.

На рассмотрение Верховной Рады проект планируется вынести уже в этом году.