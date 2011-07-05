Луценко откопал еще одно уголовное дело против судьи Вовка?

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что против судьи Печерского районного суда города Киева Сергея ВОВКА, который рассматривает его дело, возбуждалось еще одно уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в перерыве судебного заседания.

«Кстати, против судьи ВОВКА есть еще одно уголовное дело, но об этом поговорим позже», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 июня защита Ю.ЛУЦЕНКО подавала ходатайство о перенесении судебного заседания по делу экс-министра до получения от прокуратуры информации относительно возбуждения уголовного дела, в котором одним из фигурантов является председательствующий в судебном процессе судья С.ВОВК, а также до получения информации из Высшего совета юстиции, что им в марте рассматривалось и было закрыто производство об увольнении этого судьи с должности за нарушение присяги.

В Генеральной прокуратуре отрицали наличие уголовного дела в отношении С.ВОВКА, отметив, что «постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины от 23 февраля 2010 года оставлено в силе постановление Голосеевского районного суда г. Киева двухлетней давности (от 16 июля 2009 года) об отмене как незаконного постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея ВОВКА».