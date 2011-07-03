Литвин предлагает воспользоваться председательством Польши в Совете ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что Украина должна воспользоваться председательством Польши в Совете Европейского Союза для того, чтобы положительно завершить переговоры с ЕС относительно подписания соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время дебатов на тему: «20 лет независимости Украины глазами политиков», которая прошла сегодня в Польше.

«Украина должна вполне воспользоваться этим хорошим шансом», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, для нашего государства крайне важно перевести переговорный процесс в «финишную часть».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что фактически с осени в Украине начнется подготовка к следующим парламентским выборам, и важно, чтобы тогда развернулась дискуссия вокруг того, как «лучше ввести Украину в европейскую семью».

В свою очередь, маршалок Сейма Республики Польша Гжегож СХЕТИНА отметил, что Польша поддерживает Украину на пути евроинтеграции.

«Польша хочет, чтобы Украине открыли дорогу в Европу, чтобы Украина, как Польша, была в Европе», - сказал Г.СХЕТИНА, добавив, что «это для нас и самый больший вызов».

По его словам, большой проверкой для обеих стран будет то, «как нам удастся построить эту дорогу и позже совместно пройти ею».

Г.СХЕТИНА также напомнил, что Украина и Польша имеют много общих событий в истории. «У наших народов очень трагическая судьба», - сказал он.

Г.СХЕТИНА отметил, что Украина и Польша имеет общее желание не только быть в Европе, но и провести на должном уровне Евро-2012. По его словам, проведение такого чемпионата станет «символом того, что наша общность существует».