Тимошенко демонстрирует эмоции, чтобы заставить суд выполнять закон?

Эмоции - единственная возможность принуждать Печерский суд Киева соблюдать законодательство.

Об этом заявил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко в эфире телеканала ТВi, комментируя некорректность поведения экс-премьера и его защиты в суде.

"Возможно, действительно, и Тимошенко, и я на судебном заседании были эмоциональны. Возможно, слишком эмоциональны, но поверьте, что эта эмоция, вызванная всем происходящим в этом деле на стадии досудебного следствия и в тех действиях, которые сейчас осуществляет суд", - отметил он.

"Суд является предвзятым по этому делу, суд не слушает дело, суд не рассматривает ходатайств и суд делает все, чтобы не выполнять требования Уголовно-процессуального кодекса", - добавил защитник.

Власенко отметил, что "на второй день мы, по сути, заставили судью выполнять УПК".

"В зале стояла тишина. Тимошенко вела себя абсолютно корректно. Мы делали заявления, и не было никаких проблем", - рассказал депутат от БЮТ.

"К сожалению, кроме эмоций у нас нет других возможностей заставлять суд соблюдать Уголовно-процессуальный кодекс", - добавил он.

Украинская правда