Соцпартия: попытки давить на Мороза через Генпрокуратуру будут напрасны

Социалистическая партия Украины называет «актом политического бессилия» просьбу руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ к Генеральной прокуратуре дать правовой анализ деятельности председателя Верховной Рады пятого созыва, лидера партии Александра МОРОЗА.

Об этом говорится в заявлении Соцпартии, переданном УНИАН.

В СПУ считают, что “последовательность и принципиальность МОРОЗА в вопросах продвижения конституционной реформы - главный камень преткновения для творцов правового беспредела в Украине”.

В то же время члены Соцпартии убеждены, что Президент Украины является “главным нарушителем Конституции, речь идет о юридической ответственности Президента за невыполнение должностных обязанностей”. По мнению членов СПУ, во избежание ответственности В.ЮЩЕНКО намерен “уничтожить судебную власть и подчинить себе Генпрокуратуру”.

В партии убеждены, что “стремление через Генпрокуратуру повлиять на позицию МОРОЗА - это акт политического бессилия. Фактически признание незаконности собственных действий. Оставив любые попытки хоть как-то "прикрываться" законом, люди ЮЩЕНКО и он сам пошли по пути узурпации власти”.

“Виктор ЮЩЕНКО медленно, но уверенно достигает конца своей легитимности, поскольку по своему усмотрению лишил правомочности Конституционный Суд, Кабмин и парламент. Ему осталось еще прекратить полномочия Бога и кризис разрешиться”, - сказано в заявлении СПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА заявил, что в действиях председателя Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗА есть признаки уголовного преступления, и обратился с письмом к Генеральной прокуратуре с просьбой провести правовой анализ его деятельности.