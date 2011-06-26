Посол России нагрянул в Крым

18:55, 26 июня 2011
Политика
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Встретился с Яцубой

Председатель Севастопольской городской государственной администрации встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Украине Михаилом Зурабовым, сообщает пресс-служба Севастопольской ОГА.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления украинско-российского сотрудничества, участия России в социально-экономическом развитии Севастополя, в частности, в вопросах строительства жилья. По мнению Владимра Яцубы, встреча прошла в дружеской обстановке взаимопонимания и конструктивного диалога, отмечает пресс-служба ОГА.

 

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