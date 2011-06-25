Прокуратура не хочет отпускать Тимошенко в Вильнюс

Представители прокуратуры считают нецелесообразным, чтобы суд разрешил экс-премьеру, лидеру «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО посетить Вильнюс и несколько областей Украины, поскольку в это время могут проходить судебные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева заявил один из представителей стороны обвинения в ответ на заявленное защитником Ю.ТИМОШЕНКО ходатайство.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО хочет осуществить поездку в Вильнюсу (Литва) с 29 июня по 1 июля для участия в международной конференции высокого уровня по приглашению Президента Финляндской республики Тарьи ГАЛОНЕН и Президента Литовской Республики Далии ГРИБАУСКАЙТЕ.

2 июля Ю.ТИМОШЕНКО хочет посетить Луганскую область, 4-5 июля - Волынскую.