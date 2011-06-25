Иващенко прекратил голодовку

Бывший в.и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО сегодня прекратил голодовку по рекомендации врачей, родных и адвокатов из-за реальной угрозы его здоровью и жизни.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, врачи медчасти Киевского СИЗО, которые с момента объявления В.ИВАЩЕНКО голодовки наблюдали за состоянием его здоровья, сегодня сделали анализы и обнаружили в его организме ацетон, количество которого превышает безопасный уровень.

Как отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО, ссылаясь на утверждение врачей, это свидетельствует о негативных изменениях в организме В.ИВАЩЕНКО.

Кроме того, если учитывать тот факт, что голодовку В.ИВАЩЕНКО начал при ослабленном состоянии здоровья, незаконченном курсе лечения хронического бронхита и вынужденном прекращении приема лекарств, эти обстоятельства, по мнению врачей, реально угрожают его здоровью и жизни.

«Исходя из этого и прислушавшись к рекомендациям врачей, родных и адвокатов, ИВАЩЕНКО принял разумное решение – прекратить голодовку. При этом он утверждает, что обстоятельства, которые стали причиной голодовки, не изменились, и он не снимает свой протест в связи с необъективностью, заангажированностью и предубежденностью Печерского районного суда, которым руководит Генеральная прокуратура», - сказал адвокат.

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, в сложившихся обстоятельствах его подзащитный понимает, что для дальнейшей борьбы за свои права и доброе имя ему нужны силы и здоровье, которые нужно будет восстанавливать.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

16 июня В.ИВАЩЕНКО заявил, что начнет бессрочную голодовку в знак протеста против предубежденности коллегии судей Печерского райсуда Киева, которую возглавляет судья Сергей ВОВК.

Это заявление В.ИВАЩЕНКО сделал в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения из-за резкого ухудшения состояния здоровья и необходимости провести соответствующее лечение.

Официально В.ИВАЩЕНКО начал бессрочную голодовку с 20 июня, сообщив об этом шаге руководству СИЗО.